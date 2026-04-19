İran ordusu, ABD'nin gemilere yönelik abluka kararını sürdürmesi üzerine, Hürmüz Boğazı'nı 19 saatlik aranın ardından yeniden trafiğe kapattı. Birleşik Krallık basınında ise bu gelişmenin ardından Hürmüz Boğazı'na alternatif rota olarak Türkiye öne çıkarıldı.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle önceki gün açılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

2 GEMİ HEDEF ALINDI

İngiliz medyası ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtığını bildirdi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise İran Devrim Muhafızları'na ait 2 hücumbotu tarafından 1 tankere ateş açıldığını aktardı. Hücumbotlarının telsizle uyarı yapmadığı, mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

"SAVAŞA HAZIRIZ" RESTİ

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, yayımladığı mesajda, "İHA'lar Amerikan ve Siyonist suçluları yıldırım hızıyla vururken İran'ın cesur donanması da düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif "Hürmüz'ün yönetimi İran'a aittir. Ya müzakere masasında ya da sahada hakkımızı sağlamlaştırırız" derken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise "Uyardık, dikkat etmediniz. Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın" şeklinde konuştu.

"İYİ NİYET GÖSTERMEK İÇİN AÇMIŞTIK" MESAJI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade "Hürmüz'ü iyi niyet göstermek için açmıştık. ABD bize başka seçenek bırakmadı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını görmek istiyorlarsa bu saldırganlığı bırakmalılar" şeklinde konuştu. İran Güvenlik Konseyi de "Ne bir saç teli kalınlığında taviz, ne geri çekilme ne de herhangi bir yumuşama kabul edilecek. Abluka ederse İran Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engelleyecek" mesajını verdi.

ALTERNATIF ROTA TÜRKİYE

İngiliz gazetesi Financial Times, Hürmüz krizinin ardından değişmesi beklenen küresel ticaret rotalarında Türkiye'nin öne çıktığını yazdı. Haberde, "Ankara'nın en kritik adımlarından biri, 32 yıldır kapalı olan Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı yeniden açma hazırlıkları ve burayı Asya ile Avrupa arasında stratejik bir ticaret koridoruna dönüştürme planı oldu" denildi. Haberde, Trump'ın da destek verdiği ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine entegre edilen TRIPP projesinin Türkiye'nin "Orta Koridor" vizyonunu güçlendirdiği vurgulandı.

BİZE ŞANTAJ YAPAMAZLAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini açıkladı. Trump, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliğidir. Bize şantaj yapamazlar" dedi. İki haftalık ateşkesin çarşamba günü sona ereceğini hatırlatan Trump, "Birçok konu müzakere edildi ve üzerinde anlaşıldı. Eğer anlaşma olmazsa abluka devam edecek ve maalesef yeniden bomba yağdırmaya başlamak zorunda kalacağız" diye konuştu.

