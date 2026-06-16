Hürmüz'de normalleşme... ABD İran'a deniz ablukasını kaldırdı

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın varılan mutabakatın ardından deniz ablukasının kaldırılması emrini verdiği ve birkaç İran gemisinin abluka bölgesinden sorunsuz geçtiği kaydedildi.

Haberde bir İran VLCC tankeri ile canlı hayvan taşıyan başka bir geminin açık sulardan İran limanlarına doğru, İran petrolü taşıyan bir tankerin de Umman Denizi'ni geçerek ihraç edileceği limana doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP, İRAN'IN "ASLA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAĞINA DAİR ANLAŞMAYA VARDIĞINI" BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

ABD-İran mutabakatı kapsamında Tahran yönetiminin "asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair anlaşmaya vardığını" kaydeden Trump, "Ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir." ifadesini kullandı.

İŞTE ABD - İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;

02:46 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin "asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını" belirtti.

02:18 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın "yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini" söyledi.

02:12 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından fırlatılan tanksavar füzesi ile havan toplarının engellendiğini duyurdu.

01:32 ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçtiği belirtildi.

00:17 İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı "şok edici" olarak nitelendirerek bunun, Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğunu belirtti.