Husiler: ABD, 700'den fazla bombardıman ve saldırı düzenledi

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, Mevlid Kandili konuşması televizyonda yayınlandı.

Husi, Yemen cephesinin etkinliğini gösteren en önemli hususun, ABD'nin, Orta Doğu'daki görevi sona eren "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinin bölgeden ayrıldığını duyurması olduğunu söyledi.

Söz konusu uçak gemisinin, bir askeri üs olarak önemine rağmen Kızıldeniz'e girmeden Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğünü kaydeden Husi, "700'ü aşkın bombardıman ve saldırı, ABD'nin, denizlerdeki askeri operasyonlarımızı durdurmasına yetmedi." ifadesini kullandı.

Husi ayrıca, geçen hafta, 2 Amerikan MQ9 insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardıklarını aktardı.