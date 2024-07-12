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Dünya

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde şehrine 3 hava saldırısı düzenledi

İran destekli Husiler, kontrollerinde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından 3 kez hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde şehrine 3 hava saldırısı düzenledi
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Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı 3 kez bombaladığı belirtildi.

İngiltere ve ABD'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ocak ayından bu yana ABD ve İngiltere'nin, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

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