Husiler ABD'ye ait İHA düşürdüklerini duyurdu

Yemen'deki Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında "gözetleme ve casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Yemen karasularında ve ABD'nin İsrail varlığına verdiği askeri desteğin bir parçası olarak bir ABD İHA'sı düşürdük. Düşmanca hareketler güçlerimizi İsrail'e karşı askeri operasyonlar yürütmeye devam etmekten vazgeçirmeyecektir" denildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan üst düzey bir ABD askeri yetkili ise, ABD'ye ait İHA'nın Husiler tarafından düşürüldüğünü aktararak, ABD ordusunun İHA'nın uluslararası hava sahasında mı yoksa Yemen üzerinde mi olduğu da dahil olmak üzere olayı hala analiz ettiğini söyledi.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından İsrail'i hedef alan en az 4 füze ve İHA saldırısı düzenledi.