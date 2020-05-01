İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0109
  • EURO
    7,7013
  • ALTIN
    383.97
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler, alıkoydukları 35 kişiyi Kovid-19 nedeniyle serbest bıraktıklarını açıkladı
Dünya

Husiler, alıkoydukları 35 kişiyi Kovid-19 nedeniyle serbest bıraktıklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alıkoydukları 35 kişiyi serbest bıraktığı belirtildi.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 22:33 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 22:33
ABONE OL

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında 7 kentte 35 mahkum serbest bırakıldı.

Bu kişilerin sözde mahkemelerce haklarında açılan mali davalarda verilen hapis cezaları nedeniyle mahkum olduğu aktarıldı.

Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakaları dün kaydedilmişti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ayrıca bir kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 6'ya yükseldiği, bir kişinin de tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu aktarılmıştı.

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez 10 Nisan'da Hadramevt ilinde bir kişide virüs tespit edildiğini bildirmiş ancak daha sonra uygulanan tedavi sonrası hastanın iyileştiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.

Vatandaşlar ihbar etti! Dereden erkek cesedi çıkarıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.