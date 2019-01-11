Husiler BAE üssüne saldırdı

Hükümet 4 askerin öldüğünü açıklarken, askeri kaynaklar yüksek rütbeli komutanların yaralandığını bildirdi. Ülkenin güneyinde yer alan Lahec kentindeki El-Aned Askeri Üssü’nde düzenlenen askeri geçit törenine İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1’i subay 4 asker öldü, bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı. Hükümet kaynakları, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani ve Lahec Valisi Ahmed et-Turki’nin saldırıda hafif yara aldığı bilgisini verdi. Bazı askeri kaynaklar ise Aned Askeri Üssü’ndeki tören sırasında düzenlenen saldırıda Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Tamah ve Dördüncü Bölge Komutanı Fadl Hasan’ın da aralarında olduğu 10’dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi.