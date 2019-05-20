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Husiler BM'nin gönderdiği unları ''haşere bulunduğu'' iddiasıyla geri çevirdi

Yemen'de Husiler, 'haşere bulunduğu' iddiasıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) gönderdiği unların Hudeyde Limanı'ndan girişine izin vermedi.

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Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Yemen Standartlar, Ölçü ve Kalite Kontrol Heyeti 'nin (Husilere ait), belirlenen standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle 163 bin paket buğday ununun Hudeyde Limanı'ndan girişine izin vermediği belirtildi.

Yapılan incelemelerde gönderilen yardımların içinde haşere bulunduğunun fark edildiği aktarılan haberde, yardımların Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait olduğu kaydedildi.

Husilerin bu iddiasına ilişkin WFP'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

WFP, daha önce yaptığı açıklamalarda Husileri "gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını engellemekle" suçlamış, Husiler ise bu ithamları yalanlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Yemen, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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