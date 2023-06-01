Husiler buğday yüklü yüzlerce kamyonu alıkoydu

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani'nin konuyla ilgili yazılı açıklaması, Yemen resmi ajansı SABA'da yer aldı.

İryani, Husilerin Aden'den gönderilen buğday yüklü yüzlerce kamyonu Taiz'in girişinde alıkoyduğunu ve kamyonların kendi kontrollerindeki bölgelere geçişini engellediğini ifade etti.

Durumun, bölgede ticaret yapanları büyük zarara uğrattığını ve yerel piyasada un fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydeden İryani, Husilerin, un tedariğini kendi kontrolü altındaki bölgelerdeki halkı aç bırakma ve fakirleştirme politikasından ötürü engellediğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, Husilerin özel sektörde ekonomik felakete yol açabilecek ve insani sıkıntıları arttıracak uygulamalarını kınama çağrısı yapan İryani, ürün giriş çıkışlarına uyguladığı kısıtlamaları kaldırması için Husilere ciddi baskı yapılmasını talep etti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi, çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.