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Dünya

Husiler Çin'e ait gemiyi vurdu!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Çin tarafından işletilen M/V Huang Pu adlı yakıt tankerinin Husiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. CENTCOM, gemide ufak çaplı hasar meydana geldiğini, seyre devam ettiğini duyurdu.

DHA24 Mart 2024 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Husiler Çin'e ait gemiyi vurdu!
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "23 Mart'ta saat 02.50 ile 04.30 arası İran destekli Husiler Kızıldeniz'e, Panama bandıralı, Çin'e ait ve Çin tarafından işletilen M/V Huang Pu adlı petrol tankerinin yakınlarına 4 adet gemisavar balistik füze fırlattı. Saat 16:25'te M/V Huang Pu'ya doğru beşinci balistik füzenin ateşlendiği tespit edildi. Gemi bir imdat çağrısı yayınlamış ancak yardım talebinde bulunmamıştır. M/V Huang Pu ufak çaplı hasar görmüş ve gemide çıkan yangın 30 dakika içinde söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı rapor edilmemiş ve gemi rotasına devam etmiştir. Husiler daha önce Çin gemilerine saldırmayacaklarını belirtmelerine rağmen Huang'a saldırmışlardır" denildi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ 6 İHA DÜŞÜRDÜ

CENTCOM, ABD güçlerinin 6 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, "USS Carney'in de aralarında bulunduğu ABD kuvvetleri, saat 06.50 ile 09.50 arasında Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait 6 insansız hava aracıyla (İHA) çatışmaya girdi. 5 tanesi Kızıldeniz'e düşerken bir tanesi de Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinin içlerine doğru uçtu" ifadeleri kullanıldı.

  • CENTCOM
  • Husiler
  • Çin gemisi

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