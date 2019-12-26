AA 26.12.2019 12:32 - Güncelleme: 26.12.2019 12:32

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın koalisyon güçlerine sağladığı silahlarla, ülkenin kuzeyinde yer alan Sada vilayetindeki Er-Raku pazar yerine saldırı düzenlendiğini ve saldırıda yaklaşık 40 kişinin öldüğünü belirtti.

Husi, paylaşımında "Fransız istihbaratının ve silahlarının saldırılar için kullanılması bir suçtur. Fransız yasaları silah anlaşmaları karşılığında bunlara göz yumuyor." ifadelerini kullandı.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, koalisyon güçlerini 23 Aralık Pazartesi günü Sada vilayetindeki Raku pazar yerine saldırı düzenlemekle suçlamış, saldırıda onlarca kişinin öldüğünü kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.