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Dünya

Husiler füzeyle İsrail'i vurdu! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Husiler füzeyle İsrail'i vurdu! Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

HAVALİMANINDA İNİŞ VE KALKIŞLAR KAPATILDI

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

  • Husiler
  • Tel Aviv
  • Füze saldırısı

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