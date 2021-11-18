İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,8961
  • EURO
    12,3763
  • ALTIN
    651.3
  • BIST100
    1707.04
Dünya

''Husiler geniş çaplı intikam uyguluyor''

Yemen hükümeti, Husileri, Hudeyde kentinde ele geçirdikleri bölgelerde insanlara intikam operasyonları uygulamakla suçladı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 06:42 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:42
ABONE OL

Yemen resmi haber ajansı Saba'ya göre, İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudeyde kentinde ortak güçlerin çekildiği bölgelerde insanlara karşı Husi milislerin geniş çaplı bir intikam operasyonu uyguladığı kaydedildi.

Söz konusu intikam operasyonlarında "öldürme, sürükleme, cesetlerin üzerine işkence, idam, işkence" gibi uygulamalar yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir askeri eyleme katılmamış olan sivillere karşı yapılan işkencelerin de belgelendiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma Husilerin bir terör örgütü olarak sınıflandırılması ve tüm insan hakları örgütlerine söz konusu uygulamaların durdurulması ve savaştan kaçanlar için insani yardımlarda bulunulması çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, geçen hafta Hudeyde'de yerel güvenlik güçlerine mensup 10 kişinin yargısız infaz edilmesini kınayarak, uluslararası insan haklarını ihlal eden bu infazların soruşturulması ve faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de büyük boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.