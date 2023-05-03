İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4855
  • EURO
    21,5832
  • ALTIN
    1272.05
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler, GGK'ya İHA ile saldırdı! 1 asker öldü
Dünya

Husiler, GGK'ya İHA ile saldırdı! 1 asker öldü

Yemen'de Husilerin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine mensup bir asker ölürken bir asker de yaralandı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Husiler, GGK'ya İHA ile saldırdı! 1 asker öldü
ABONE OL

GGK'ya bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marib'in güneyinde yer alan Harib cephesine Husilerce İHA kullanılarak düzenlenen saldırıda Fuad Cabir el-Keldi'nin hayatını kaybettiği, Sami Said Badas'ın da yaralandığı belirtildi.

Husiler tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.