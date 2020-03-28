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Dünya

Husiler: Hükümet güçlerinin elindeki 14 esir serbest bırakıldı

Yemen hükümeti, Cevf vilayetinde esir tutulan 14 Husiyi serbest bıraktı.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 20:23 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 20:23
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Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, Twitterden yaptığı açıklamada, Cevf'te hükümet güçlerine ait hapishanelerde tutulan 14 Husi esirin serbest bırakıldığını ifade etti.

Murteza, serbest bırakma işleminin yerel düzeydeki anlaşmalar sonrasında gerçekleştiğini söyledi, ancak bu anlaşmalara dair ayrıntı vermedi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında, kabile liderleri gibi toplumun önde gelenlerinin arabuluculuğunda esir takası anlaşmaları yapılıyor.

Yemen hükümetinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma ihtimaline karşılık bir süre önce uluslararası ve yerel kurumlardan Yemenli taraflara saldırıları durdurma ve esirleri serbest bırakma çağrıları yapılmıştı.

Yemen'de şu ana kadar koronavirüs vakası tespit edilmedi.

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