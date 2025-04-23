İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2812
  • EURO
    43,5639
  • ALTIN
    4044.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler, işgalci İsrail'i hipersonik füze ve İHA ile hedef aldı
Dünya

Husiler, işgalci İsrail'i hipersonik füze ve İHA ile hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, işgalci İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv şehirlerini hipersonik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Husiler, işgalci İsrail'i hipersonik füze ve İHA ile hedef aldı
ABONE OL

Husilere bağlı güçlerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, sözde Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze gücünün Hayfa bölgesindeki hayati bir hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduğunu belirtti.

Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ve İsrail hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemede başarısız olduğunu ileri sürdü.

Saldırının halk arasında korku ve panik yarattığını vurgulayan Seri, iki milyondan fazla İsraillinin sığınaklara yöneldiğini ifade etti.

Sözcü Seri ayrıca Tel Aviv'e "Yafa" tipi İHA ile ikinci bir saldırı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, Hamas'la ateşkesi bozmasının ardından İsrail'i tekrar hedef almaya başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.