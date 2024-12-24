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Dünya

Husiler İsrail'e kabusu yaşatıyor! Süpersonik füzeyle vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefi, süpersonik füzeyle vurduklarını duyurdu.

AA24 Aralık 2024 Salı 17:52 - Güncelleme:
Husiler İsrail'e kabusu yaşatıyor! Süpersonik füzeyle vurdular
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını belirtti.

Söz konusu hedefin "Filistin 2" adlı ses hızını aşan süpersonik bir füzeyle vurulduğunu aktaran Seri, operasyonun başarılı olduğunu ifade etti.

SALDIRILAR SÜRECEK MESAJI

Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını tekrarlayan Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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