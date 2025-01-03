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Dünya

Husiler, İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimine biri hipersonik balistik füze, diğeri insansız hava aracıyla (İHA) olmak üzere iki saldırı düzenlediklerini ve 'her iki hedefi de başarıyla vurduklarını' duyurdu.

AA3 Ocak 2025 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Husiler, İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı
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Yemen'in başkenti Sana'da, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında okuduğu yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Sözcü Seri, İsrail'e iki askeri operasyon düzenlediklerini ve bunların birinde Yafa bölgesinin doğusundaki (Tel Aviv) elektrik santralini hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını ve hedefi başarıyla vurduklarını dile getirdi.

Seri, ikinci operasyonda da Yafa bölgesindeki İsrail'e ait askeri hedefin İHA ile hedef alındığını ve hedefin başarıyla vurulduğunu ifade etti.

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