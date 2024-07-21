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Dünya

Husiler: İsrail'in Yemen'e saldırısı, Gazze'ye artırarak verdiğimiz desteği engelleyemeyecek

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırının, Gazze Şeridi'ne artırarak verdikleri desteği sürdürmelerini engelleyemeyeceğini söyledi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 21:43 - Güncelleme:
Husiler: İsrail'in Yemen'e saldırısı, Gazze'ye artırarak verdiğimiz desteği engelleyemeyecek
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Abdulmelik el-Husi'nin İsrail'in Yemen'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı konuşma, Husilere ait Al Masirah televizyonu başta olmak üzere Arap dünyasının önde gelen televizyon kanallarında naklen yayımlandı.

Husi, "İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısı, düşmana (İsrail) fayda ve caydırıcılık sağlamayacak, Gazze Şeridi'ne artırarak verdiğimiz desteği sürdürmemizi engelleyemeyecektir." dedi.

Yemen halkının Filistin halkına destek amacıyla "cihat" bayrağını kaldırdığına dikkati çeken Husi, halkın duruşundan, kararından ve tercihinden asla etkilenmeyeceğini, geri adım atmayacağını vurguladı.

Husi, "Destek cepheleri (Lübnan, Irak ve Yemen), düşman İsrail'i Filistin dışındaki savaşlarla meşgul ederek, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme ve burayı işgal etme stratejisini yenmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in caydırıcılığını kaybetmeye başladığına dikkati çeken Husi, "Düşman (İsrail) çöküşe, geri çekilmeye ve caydırıcılığını kaybetmeye doğru ters yönde ilerliyor." şeklinde konuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

  • Abdulmelik el-Husi
  • Yemen
  • İsrail saldırısı

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