Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkının gördüğü zulme ve Yemen'in ABD ile İngiltere tarafından maruz kaldığı saldırılara karşılık Kızıldeniz'de nitelikli bir askeri "operasyon" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Husiler, Tel Aviv'e balistik füze ve İHA saldırısı düzenledi Seri, bu "operasyonda" İsrail'e destek vermek için Kızıldeniz'de seyir halinde olan 3 ABD savaş gemisinin hedef alındığını kaydetti.

Söz konusu saldırıda 23 balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını aktaran Seri, 3 geminin de tam isabetle vurulduğunu ifade etti.