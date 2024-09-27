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Dünya

Husiler, Kızıldeniz'de ABD savaş gemilerini hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 3 ABD savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Husiler, Kızıldeniz'de ABD savaş gemilerini hedef aldı
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkının gördüğü zulme ve Yemen'in ABD ile İngiltere tarafından maruz kaldığı saldırılara karşılık Kızıldeniz'de nitelikli bir askeri "operasyon" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Seri, bu "operasyonda" İsrail'e destek vermek için Kızıldeniz'de seyir halinde olan 3 ABD savaş gemisinin hedef alındığını kaydetti.

3 GEMİ TAM İSABETLE VURULDU

Söz konusu saldırıda 23 balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını aktaran Seri, 3 geminin de tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

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Seri, söz konusu "operasyonun" Aksa Tufanı'na destek kapsamındaki en geniş kapsamlı olduğunu ve aynı zamanda İsrail'in bazı kentlerine düzenlenen saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

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