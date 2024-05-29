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Dünya

Husiler, Marib kentinin hava sahasında ABD İHA'sını vurduklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Marib kentinin hava sahasında bir ABD insansız hava aracını (İHA) vurduklarını duyurdu.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Husiler, Marib kentinin hava sahasında ABD İHA'sını vurduklarını duyurdu
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Askeri Sözcü Seri, Husilerin, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını (İHA) hedef alıp düşürdüğünü belirterek toplamda düşürülen ABD'ye ait İHA sayısının 6'ya yükseldiğini aktardı.

"İHA'nın düşürülmesinin Yemen'e yönelik ABD-İngiltere saldırılarına yanıt olduğunu" kaydeden Seri, olayı, "Filistin halkına yönelik zulme karşı kazanılan zafer" olarak nitelendirdi.

ABD tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Seri daha önce İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Umman Denizi, Akdeniz ve Kızıldeniz'de 6 gemiyi füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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