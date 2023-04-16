İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler Suudi Arabistan heyeti ile tekrar görüşecek
Dünya

Husiler Suudi Arabistan heyeti ile tekrar görüşecek

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan heyeti ile Ramazan Bayramı'ndan sonra yeniden bir araya gelme kararı aldıklarını açıkladı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 06:17 - Güncelleme:
Husiler Suudi Arabistan heyeti ile tekrar görüşecek
ABONE OL

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Suudi Arabistan ve Umman heyetlerinin, Husi yetkililerle geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili açıklama yaptı.

Meşat, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, söz konusu görüşmelerle ilgili üst düzey Husi yetkilileri bilgilendirdiğini ifade etti.

Görüşmelerin pek çok noktada olumlu geçtiğini belirten Meşat, Suudi Arabistan heyeti ile Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Bir süredir görüşmeler gerçekleştiren ve taraflarla bir araya gelen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan ve Umman heyetlerinin "Yemen'de ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma" hazırlıkları kapsamında İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ülkede yıllardır devam eden iç savaşın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.

YEMEN'DEKİ KRİZ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.