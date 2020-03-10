İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1362
  • EURO
    6,9862
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    105492
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü
Dünya

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait bir casus insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

AA10 Mart 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:48

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, "Hava savunma güçlerimiz, et-Tuhayta kentine bağlı el-Faze bölgesinde Arap koalisyonuna ait bir casus İHA'sı düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon veya Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.