Husiler Suudi Arabistan’a füze saldırısında bulundu
Husi güçleri Yemen’den Suudi Arabistan’ın güneydoğusundaki Cazan şehrine füze saldırısında bulundu.
- İHA
Yemen’de kendilerine Ensarullah adını veren Husi güçler Suudi Arabistan’ın güney batısında bulunan Cazan kentinin Taval sınırına balistik füze attı. Araçları hedef alan saldırı El Mesire televizyonunda yer aldı.
Husilere ait olduğu belirtilen kanal, "Suudi Arabistan’ın Cazan şehrinin sınırındaki Tall‘ın doğusundaki askeri tesislere Bedir 1B tüpü bir füze atıldı. Füze Suudi Arabistan’ın bu bölgedeki güçlerinde ölüm ve yaralanmalara sebep oldu" dedi.
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