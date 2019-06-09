Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Husiler, Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanını vurduklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan Havaalanını insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Husilere ait El-Mesira kanalının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayımlanan haberde, "Cazan Havaalanına yönelik hava saldırısında, Yemen'deki saldırılarda kullanılan İHA'lara ait hangarlar hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Cazan Havaalanını askeri üsse dönüştürmesinin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Haberde, koalisyon güçlerine ait uçakların, Cazan bölgesindeki En-Nar Dağı'na doğru ilerleyişi durdurmak için düzenlediği iki hava saldırısının başarısız olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca En-Nar Dağı'nın doğusundaki bölgelere düzenlenen saldırıda 1 Suudi asker ile 4 paralı askerin öldüğü, teçhizata el konulduğu aktarıldı.

- SUUDİ ARABİSTAN'DAN 1 ASKERİN ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde 1 Suudi askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Cazan bölgesinde görevi sırasında yaşamını yitiren bir askere taziye dileklerini iletti.

Haberde, olayın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Her yerde aranıyorlardı... Yakalandılar

Her yerde aranıyorlardı... Yakalandılar

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Erken seçim kararını uygulamadı, görevden alındı

Erken seçim kararını uygulamadı, görevden alındı

Çocuğun 'Lütfen diziyi bitirin' şikayeti RTÜK'ü harekete geçirdi

Çocuğun 'Lütfen diziyi bitirin' şikayeti RTÜK'ü harekete geçirdi

Yeni uygulama yaygınlaştı! Emlakçılar devre dışı kalıyor

Yeni uygulama yaygınlaştı! Emlakçılar devre dışı kalıyor
 

POPÜLER HABERLER

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Emekliye 368 lira ek ödeme

Emekliye 368 lira ek ödeme

15 evi su bastı! Altından 5 bin yıllık...

15 evi su bastı! Altından 5 bin yıllık...

Akıllı telefon kullananlara özel yol!

Akıllı telefon kullananlara özel yol!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA