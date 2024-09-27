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Dünya

Husiler, Tel Aviv'e balistik füze ve İHA saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv ve Askalan kentlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Husiler, Tel Aviv'e balistik füze ve İHA saldırısı düzenledi
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırılara ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Seri, açıklamasında Husilerin Askalan'ı İHA'larla, Tel Aviv'i ise balistik füzeyle hedef aldığını kaydetti.

HAVA SAHASINDA ENGELLENDİ

İsrail ordusu gece saatlerinde, Yemen'den İsrail'e atılan balistik bir füzenin, hava savunma sistemlerince ülke semalarında engellendiğini açıklamıştı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'den atılan füze Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından başarıyla engellendi." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, füzenin ülkenin hangi bölgesinde engellendiği bilgisine yer verilmezken, atılan füze nedeniyle sirenlerin devreye girdiği aktarılmıştı.

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