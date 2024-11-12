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Dünya

Husiler, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ile hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

IHA12 Kasım 2024 Salı 20:40 - Güncelleme:
Husiler, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ile hedef aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail'in füze parçaları yangın çıkardı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Donanması'na ait savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Husiler'in Sözcüsü Yahya Sare, Umman Denizi'nde ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

2 DESTROYER BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI

Sare, ayrıca Kızıldeniz'de düzenlenen başka bir saldırıda ABD Donanması'na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarının aktararak, söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağını söyledi.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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