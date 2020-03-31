AA 31 Mart 2020 Salı 16:10 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:10

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetimine bağlı Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, bölgede artan tansiyonun düşmesi için Husiler ile Suudi Arabistan arasında aracılar vasıtasıyla görüşmeler yapıldığını belirtti.



Şami, tam anlamıyla bir çözüm sunan kapsamlı barış için ellerini uzattıklarını ileri sürdü.



Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir de ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin Husiler ile askeri tırmanış istemediğini ve savaşın sona ermesi için günlük görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.



Al Cabir, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sana'ya yaptığı son saldırıların Husilerin tırmanışına cevap olduğunu belirtti.



- KARŞILIKLI SALDIRILAR



Husiler de 29 Mart'ta milis güçlerinin, savaşın 6. yılının başında Suudi Arabistan içlerindeki en büyük askeri operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.



Husilere ait El-Mesire televizyonundan yapılan açıklamada, balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Riyad'da hassas noktaları, Cazan, Necran ve Asir bölgelerinde de askeri ve ekonomik öneme haiz noktaları hedef aldığı aktarılmıştı.



Koalisyon güçleri ise Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan'a doğru attığı iki balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, dün Sana'nın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.