Husiler: Yakıt krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'u çalışmayı durdurdu

AA 09 Ekim 2020 Cuma 19:14 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 19:14

İran destekli Husilere bağlı "El-Mesira" kanalının haberine göre, Husilerin kontrolündeki petrol şirketinin müdürü Ammar el-Edrai, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin el koyduğu ve Hudeyde'ye gidişine izin vermediği 17 gemi bulunduğunu belirtti.

Bu gemilere verilen bekleme cezalarının 50 milyon doları aştığını aktaran Edrai, koalisyon güçlerinin akaryakıt taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemesi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'unun çalışmayı durdurduğunu söyledi.

Edrai, Birleşmiş Milletler'i (BM) ise "Yemenlileri kuşatma ve açlıkla karşı karşıya bırakan koalisyon güçlerine yönelik koruma sağlamakla" suçladı.

Husiler Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.