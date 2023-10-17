Husiler Yemen hükümeti ile ateşkes girişimi ilan etti

Saba haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşşat, "Taiz kentinde istikrara katkı sağlayacak, tüm taraflar için bütün cepheleri sonlandıracak bir girişimde bulunuyorum" dedi.

Meşşat, girişimin Taiz kentindeki tüm cepheleri kapsadığını söyledi.

Girişime ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, konuya dair Yemen hükümetinden henüz bir yorum yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Husiler, Taiz bölgeleri üzerindeki kontrolü paylaşıyor. İnsan hakları ve insani yardım kuruluşları, Husileri "çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana (hükümet kontrolü altında olan) Taiz vilayetinin merkezini kuşatma altına almak ve insani yardım konvoylarının savaştan etkilenenlere ulaşmasına engellemekle" suçlarken, Husiler bunu reddediyor.