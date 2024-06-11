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Dünya

Husiler, Yemen'de ABD-İsrail casus ağını çökertti

Husiler, Yemen'de ABD ve İsrail adına casusluk faaliyeti yürüten şebekeyi çökerttiklerini açıkladı. Tutuklananlar arasında Yemen'deki ABD Büyükelçiliğinin eski personeli de yer alıyor.

IHA11 Haziran 2024 Salı 08:16 - Güncelleme:
Husiler, Yemen'de ABD-İsrail casus ağını çökertti
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Yemen'de ABD ve İsrail adına casusluk faaliyeti yürüten şebekeye operasyon düzenlendi. Husiler, ABD-İsrail casus ağını çökertildiğini duyurarak, tutuklananlar arasında Yemen'deki ABD Büyükelçiliğinin eski personelinin de yer aldığını ifade etti.

Husilerin istihbarat şefi Abdel Hakim Al Khaiwani, "ABD-İsrail casus hücresi onlarca yıl boyunca resmi ve gayri resmi kurumlarda düşman lehine casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüttü. ABD'li yetkililer, sabotaj faaliyetlerini yürütmek için ABD elçiliğindeki pozisyonlarını kullandılar. ABD Büyükelçiliği Sana'dan ayrıldıktan sonra casus ağının üyeleri uluslararası ve BM örgütleri kılıfı altında sabotaj faaliyetlerini uygulamaya devam ettiler" dedi.

HUSİLER, 11 BM GÖREVLİSİNİ ALIKOYMUŞTU

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Husilerin aralarında 11 BM çalışanının da olduğu bir grup yardım görevlisini alıkoyduğunu bildirmişti.

Öte yandan Husiler, son üç yıldır Sana'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli yaklaşık 20 Yemenli çalışanını alıkoydu. ABD Büyükelçiliği 2014 yılında faaliyetlerini askıya almıştı.

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