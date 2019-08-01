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Husiler Yemen'deki ilk telekomünikasyon şirketini ele geçirdi

Yemen'de faaliyet gösteren ülkenin ilk telekomünikasyon şirketi Sabafon, Husilerin şirketin tüm mal varlığını ele geçirdiğini açıkladı.

  • AA
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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Husiler dün başkent Sana'daki genel merkeze baskın düzenleyerek Sabafon şirketinin güvenlik görevlilerini değiştirdi, kendi mensuplarından atamalar yaptı ve sahte belgelerle yönetimi değiştirdi.

Olay, şirket tarafından "Tam anlamıyla sahtekarlık ve hırsızlık, özel mülkün hukuksuz bir biçimde el konularak gasbedilmesi" şeklinde nitelendirildi.

Şirketin yönetim kurulu, ortakları ve yasal sahiplerinin, hukuki düzlemde Husilere yönelik tüm gerekli önlemleri alacağı duyuruldu.

Husiler, 2014 yılında Sana kentini ele geçirmesinin ardından, şirkete yönelik sert mali yaptırımlar başlatmıştı. Bu yaptırımlar nedeniyle maddi anlamda ciddi sıkıntı yaşayan Sabafon şirketi, birçok ofisini kapatmak ve birçok çalışanının işine son vermek zorunda kalmıştı.

Yemen'de 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren ilk telekom şirketi Sabafon'un yönetim kurulu başkanlığını, ülkedeki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Yemen Islah Partisi Yüksek Komitesi Üyesi Hamid el-Ahmar yürütüyor.

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