Husilerden bir ilk! İsrail toprakları hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı füze ilk kez İsrail topraklarına düştü.

İsrail ordusu, pazar gecesi Kızıldeniz bölgesinden İsrail hava sahasına doğru giren ve Eylat kentinde açık bir alana düşen şüpheli hava hedefinin bir seyir füzesi olduğunu bildirdi.

FÜZE EYLANT KENTİNE DÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, seyir füzesinin İsrail hava kuvvetlerinin gözetiminde Kızıldeniz'e kıyısı olan Eylat kentinde açık bir araziye düştüğü kaydedildi.

Olayda yaralanan olmadığı ve hasar oluşmadığı bildirildi. Seyir füzesinin kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD gemisi ile İsrail'in güneyindeki Eylat kentini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Eylat kentindeki bazı noktaların da füzeyle hedef alındığını aktararak, hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etmişti.