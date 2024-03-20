İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3934
  • EURO
    35,2531
  • ALTIN
    2247.81
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husilerden bir ilk! İsrail toprakları hedef alındı
Dünya

Husilerden bir ilk! İsrail toprakları hedef alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari ve askeri gemileri hedef almaya başlayan Yemen'deki İran destekli Husilerin, fırlattığı seyir füzesi ilk kez İsrail topraklarına düştü.

Ajanslar20 Mart 2024 Çarşamba 01:25 - Güncelleme:
Husilerden bir ilk! İsrail toprakları hedef alındı
ABONE OL

Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı füze ilk kez İsrail topraklarına düştü.

İsrail ordusu, pazar gecesi Kızıldeniz bölgesinden İsrail hava sahasına doğru giren ve Eylat kentinde açık bir alana düşen şüpheli hava hedefinin bir seyir füzesi olduğunu bildirdi.

FÜZE EYLANT KENTİNE DÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, seyir füzesinin İsrail hava kuvvetlerinin gözetiminde Kızıldeniz'e kıyısı olan Eylat kentinde açık bir araziye düştüğü kaydedildi.

Olayda yaralanan olmadığı ve hasar oluşmadığı bildirildi. Seyir füzesinin kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD gemisi ile İsrail'in güneyindeki Eylat kentini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in Eylat kentindeki bazı noktaların da füzeyle hedef alındığını aktararak, hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.