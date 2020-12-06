Husiler'den BM'ye insani uçuş'' çağrısı

AA 06 Aralık 2020 Pazar 22:59 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 22:59

Husiler'e ait "El-Mesira.net" sitesinde yer alan habere göre, Uluslararası Sana Havalimanı Genel Müdürü Halid eş-Şaif, havalimanının, sadece BM uçuşlarıyla sınırlandırılmasının, tedavi amacıyla yurt dışına çıkması gereken hastaları zor duruma soktuğunu kaydetti.

Şaif, havalimanının, insani uçuşlara açılmasıyla ilgili BM'den harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Genel Müdür Şaif, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, havalimanını hava saldırılarıyla hedef alarak hizmet dışı kalmasını amaçladığını aktardı.

Uluslararası Sana Havalimanı, BM çalışanlarının yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar ve BM'nin yardımlarının Yemen'e nakledilmesinde kullanılan temel bir liman görevi görüyor.

Koalisyon güçleri, Ağustos 2016'dan bu yana Husiler'in kontrolündeki Sana Havalimanı'nda sadece BM'ye ve bazı uluslararası örgütlere ait uçuşlara izin veriyor.