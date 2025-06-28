Husiler'den İsrail'e balistik füze saldırısı: Hassas noktayı hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) "hassas bir noktayı" hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Seri, Husilere bağlı füze biriminin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de hassas bir noktayı "Zülfikar" tipi balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada ise Yemen'den fırlatılan bir füzenin başarıyla imha edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Birkaç bölgede kısa süre önce etkinleştirilen sirenlerin ardından Yemen'den bir füze fırlatıldığı tespit edildi ve füze başarıyla engellendi." ifadelerine yer verdi.

