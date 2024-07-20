Husilerden İsrail'e 'etkili bir yanıt' tehdidi: Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasından tansiyon yükseldi. İsrail'e ait F-15 savaş uçakları, Tel Aviv saldırısına misilleme olarak Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları ve bir elektrik santrali vuruldu.

"DÜŞMANIMIZ CİDDİ DARBELER ALACAK"

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına "etkili bir yanıt" verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Filistin halkının desteği ve zaferi yönündeki duruşumuz ilkelerimizden, inançlarımızdan ve dinimizden kaynaklanmaktadır. Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız. İnşallah bu desteği sürdüreceğiz ve düşmanımız daha ciddi darbeler alacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Hudeyde saldırısı sonucu ölü ve yaralıların da olduğu bildiriliyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: ATEŞ ORTADOĞU'NUN HER YERİNDE GÖRÜNÜYOR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Husiler'in dün 1 İsrail vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Tel Aviv'e yönelik saldırısının ardından bir mesaj göndermek için Yemen'i hedef aldıklarını belirtti. Bakan Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Ortadoğu'nun her yerinde görülüyor ve önemi açık. Husiler bize 200'den fazla kez saldırdı. İlk kez bir İsrail vatandaşına zarar verdiklerinde biz onlara saldırdık. Bunu ihtiyaç duyulabilecek her yerde yapacağız" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, Tel Aviv'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınadı.

Saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade eden Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını belirtti.

Bölgedeki gerilimin temel nedeninin Gazze Şeridi'ndeki sivillere saldırıların devam etmesi olduğunu vurgulayan Kenani, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri dönmeyeceğini kaydetti.

Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.