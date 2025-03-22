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Dünya

Husilerden İsrail'e füze

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Husilerden İsrail'e füze
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Ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldıran İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

HUSİLER ÜSTLENDİ

Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı.

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