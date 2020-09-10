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Dünya

Husilerden Riyad'a dronlu ve füzeli saldırı

Yemenli Husiler'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a dronlu ve füzeli saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:52
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