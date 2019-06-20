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Husilerden Suudi Arabistan mevzilerine balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki mevzilere balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

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Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde konuşlanan birliklerini balistik füzeyle hedef aldıklarını söyledi.

Füzenin hedefi tam isabetle vurduğunu dile getiren Seri, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu, kamera kayıtlarında da bunun görüldüğünü ifade etti.

Kaydedilen görüntülerin daha sonra yayımlanacağını aktaran Seri, saldırının Suudi Arabistan saflarında büyük bir karışıklığa neden olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri bugün daha önce yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan ilindeki elektrik santralini "cruise" (seyir) füzesi ile vurduklarını bildirmişti.

Suudi Arabistan'a yönelik daha fazla füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan Seri, "Suudi Arabistan saldırılarına ve olayları tırmandırmaya devam ederse Allah'ın izniyle Suudi Arabistan rejiminin çok hassas yerlerine yönelik büyük sürprizler geliyor." demişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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