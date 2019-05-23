25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1049
  • 6,8297
  • 252.479
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Husilerden Suudi Arabistan'a 72 saatte üçüncü hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanına 72 saat içerisinde üçüncü kez hava saldırısı düzenledi.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Husilere ait El-Mesira televizyonunun askeri kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda, Necran Havaalanındaki Patriot sistemi hedef alındı.

Husiler istihbarat üzerine düzenlenen saldırının başarıya ulaştığını ileri sürerken, Suudi Arabistan makamlarından veya Arap koalisyonundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, üç gündür aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan ve zaman zaman Husilerin füze saldırılarına maruz kalan Necran bölgesindeki havaalanının 4 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamasında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplamda 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Mezuniyet kutlaması için ters takla attı, kafasının üstüne çakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

Fatih Terim ve Ümit Davala için ek bilgi - belge istendi

Fatih Terim ve Ümit Davala için ek bilgi - belge istendi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

O teröristin ilk fotoğrafı ortaya çıktı

O teröristin ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Dünyada sınırlı sayıda ülkede üretiliyor, Milli 'Delü' görücüye çıktı

Dünyada sınırlı sayıda ülkede üretiliyor, Milli 'Delü' görücüye çıktı

Bölgeyi karıştıracak iddia: Pentagon planını Beyaz Saray'a sundu

Bölgeyi karıştıracak iddia: Pentagon planını Beyaz Saray'a sundu

Dikkat çeken açıklama: ABD'yi temsilen İran'a geldiler

Dikkat çeken açıklama: ABD'yi temsilen İran'a geldiler
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA