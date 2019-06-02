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Husilerden Suudi Arabistan'a ''askeri sürpriz'' tehdidi

Sana'yı elinde tutan Husilere bağlı hükümetin Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır el-Atıfi, Yemen halkına saldıranlara karşı sürprizler hazırladıklarını söyledi.

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Husilere bağlı SABA ajansının verdiği habere göre "Askeri İnanç Hazırlığı Komisyonu" toplantısında konuşan Atıfi "İnsansız hava araçları ve füzeler geliştirdik. Roketler ve birçok silahlar ürettik." dedi.

Yemen'e askeri operasyon düzenleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret ederek tehdit eden Atıfi, "Yemen halkına karşı saldıran, gururlu ve kibirlileri kesinlikle beklemedikleri sürprizlerle şaşkına çevireceğiz" şeklinde konuştu.

Çeşitli hava savunma üretimi ve geliştirilmesi konusunda son aşamada olduklarını ifade eden Atıfi, Husilerin düşman topraklarının derinliklerindeki hayati öneme sahip noktalara sarsıcı operasyonlarda bulunarak, savunmadan saldırı aşamasına geçtiğini vurguladı.

Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'ın derinliklerindeki önemli noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Bunlar arasında, Suudi Arabistan'ın batı sahilindeki Yenbu limanına petrol nakli yapan boru hatlarından ikisine SİHA'larla gerçekleştirilen saldırılar ön plana çıkmıştı.

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