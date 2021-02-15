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Dünya

Husilerden Suudi Arabistan'a İHA ile saldırı girişimi

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait üçüncü patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:23
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Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü iHA'nın imha edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, bu Husilerin son 24 saatteki üçüncü saldırısı oldu.

Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Abha Havalimanını İHA'larla iki kez hedef almış, araçlar koalisyon güçleri tarafından imha edilmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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