Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine ait İHA'ların, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de operasyonlar düzenlemeye başladığı günden bu yana Suudi Arabistan'ın iç bölgelerinde en büyük saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendilerine ait 10 İHA'nın Suudi Arabistan'ın doğusunda Aramco'ya ait Eş-Şeybe Petrol Sahası ve Rafinerisi'ni hedef aldığını belirten Seri, söz konusu petrol sahası ve rafinerinin Suudi Arabistan'ın en stratejik stoka sahip olduğunu ve bir milyardan fazla varil petrol barındırabileceğini dile getirdi.

Kendilerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde koalisyon güçlerine ve Suudi Arabistan'a daha büyük ve geniş operasyonlar düzenleme tehdidinde bulunan Seri, tüm şirketlere ve sivillere Suudi Arabistan'daki hayati alanlardan ve hedeflerden uzak durmaları çağrısında bulunarak, bu yerlerin meşru hedefler haline geldiğine ve her an saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.