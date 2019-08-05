Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına İHA saldırısı

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Abha ve Necran havalimanları ile Kral Halid Hava Üssü'ne Kasıf tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Üç noktaya düzenlenen saldırıda birçok hedefin vurulduğunu iddia eden Serii, Abha ve Necran havalimanlarında hava trafiğinin kesintiye uğradığını belirtti.

Serii "Saldırı, koalisyon güçlerinin operasyonları ve Yemen halkına yönelik devam eden ablukasına bir yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.