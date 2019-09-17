Husiler’den tehdit, Trump’tan gözdağı

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun en büyük rafinerisi ‘Abkayk’ ile ülkenin ikinci büyük petrol sahası Khurais’teki tesislerini önceki gün dronelarla bombalayan Yemen’deki Husiler, yeni bir saldırı tehditte bulundu. Saldırıyı üstlenen Husiler’in Askeri Sözcüsü Yahya Sarea sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Saudi Aramco petrol işleme tesisinin halen hedefte olduğunu duyurdu. Sarea, “Suudi Arabistan, Yemen’e yönelik saldırılarını durdurmazsa, askeri ve stratejik hedefleri vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Askeri Sözcü Sarea, “Suudi Arabistan’ın her yerini vurabiliriz. Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü savaşı gözden geçirmesini isteriz” dedi. Sarea, tehdit dolu paylaşımında Aramco’da bulunan şirketleri ve yabancıları da alanı terk etmeleri konusunda uyardı. Sarea, Aramco’ya ait iki tesise yönelik saldırıların insansız hava aracı ve jet motoru ile düzenlendiğini açıkladı.

İRAN’I SORUMLU TUTTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ardından ABC News Televizyonu’na konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili de, Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıların İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlendiği iddia etti. Suudi Arabistan ABD’nin aksine İran’ı suçlamamıştı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Washington yönetiminin iddialarına ilk tepki, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’ten gelmişti. Zarif, “Azami baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, azami yalan politikasına başvuruyor” cevabını vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırılardan kendilerini sorumlu tutan ABD makamlarını eleştirdi. Musevi, Suudi Arabistan’ın 5 yıldır Yemen’e yönelik savaş sürdürdüğünü, Yemenliler’in de saldırılara karşı koyduğunu söyledi. Öte yandan Irak da saldırının kendi topraklarından yapıldığını iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Abdulmehdi-Pompeo görüşmesi doğrulandı, ancak detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.