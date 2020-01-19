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Dünya

Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 45'e yükseldi

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kentindeki hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.

AA19.01.2020  03:17 - Güncelleme: 19.01.2020  03:17

Marib Devlet Hastanesinden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin çoğunun asker olduğu ve istirahat anında hava saldırısına maruz kaldıkları belirtildi.

Daha önce hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler tarafından düzenlenen saldırı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleşti.

Saldırıya ilişkin Yemen hükümetinden ya da Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

23 HUSİ MİLİTAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Nehem ilçesinde Husiler ile Yemen ordusu arasında dün çıkan çatışmada, 23 Husi militanı ile 3 asker hayatını kaybetmişti.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen ordusu, Nehem ilçesindeki askeri noktalara saldırı hazırlığında olan Husilere önleyici bir operasyon düzenlemiş çıkan çatışmada 23 Husi militanı öldürülürken, 3 asker de yaşamını yitirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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