AA 13 Mart 2021 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:13

İç savaş ve siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in Taiz ilinde Husilerin devam eden 7 yıllık kuşatması El-Kedha ile birlikte dört yeni cephenin ele geçirilmesiyle kısmen kırılmış oldu.



BM ve uluslararası toplumun ateşkes çabaları devam ederken, Taiz'in yanı sıra birçok cephede çatışmalar son bir haftada artış gösterdi.

Taiz, son günlerde yaklaşık 7 yıldır kenti kuşatan Husiler ile ordu güçleri arasında sıcak çatışmalara sahne oluyor. Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Husilerin konuşlandığı, Taiz'in batı kırsalı El-Kedha ve Makbana cephelerinde süren çatışmalar sonunda ordu bölgede kontrolü ele geçirdi.

- EL-KEDHA BÖLGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ordunun tamamen kontrolünü duyurduğu Kedha bölgesi, Taiz kentinin 4 ilçesini birbirine bağlıyor. Bölgenin alınmasıyla savaşın başından bu yana ayrı savaşan hükümet güçleri cepheleri birleştirmeyi başardı.

Bu adımla ayrıca Husilerin, yaklaşık 7 yıldır kente uyguladığı kuşatma bir noktadan kırılmış oldu.

Diğer yandan askeri güçler, kentin batısında yer alan ve Husilerin kontrolündeki stratejik Cebel Gabbari bölgesinin yanı sıra Kuveyha ve Et-Tuveyr El-A'la bölgelerini de ele geçirdi.

Gözlemciler, Yemen ordusunun Taiz'de verdiği bu mücadeleyle, Husilerin 7 Şubat'tan bu yana ele geçirmeye çalıştığı, Savunma Bakanlığı binasının da bulunduğu, petrol ve gaz yönünden zengin Marib kenti üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığını belirtiyor.

- HÜKÜMET GÜÇLERİ İLERLEME KAYDETTİ

Taiz'deki orduya bağlı Ahlaki Rehberlik Bölümü Başkan Yardımcısı Abdulbasıt el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri güçlerin, Taiz'in batısında Husilere yönelik düzenlediği geniş çaplı saldırının başarıyla sonuçlandığını anlatarak, "Husiler El-Kedha cephesinde mağlup edilirken, Makbana cephesinde de büyük ilerleme kaydedildi." dedi.

Bahr, şöyle devam etti:

"Biz geçmiş zaman diliminde daima siyasi ve askeri yönetimin direktiflerine uygun olarak tüm barış çabalarına olumlu yaklaştık ancak Husiler buna uymayarak sürekli yükselişe geçti."

Askeri birliklerin ilerlemesinin, sahada ordunun lehine önemli bir dönüşüm olduğunu belirten Bahr, ordunun Husilerin Taiz'de kontrol altında tuttuğu tüm noktaları ele geçirip kuşatma kaldırılıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğinin altını çizdi.

Husilere bağlı sözde Zamar Valisi Muhammed Buhayti de Aljazeera'ya dün yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi olan Islah Partisi'nin, Yemen'de birkaç cephede Husilerle mücadelesinde hükümet güçlerinin safında yer aldığını söyledi.

Buhayti, Islah Partisi güçlerinin, Taiz kentinin El-Kedha bölgesinde küçük bir ilerleme kaydettiğini ileri sürdü.

Başından beri Taiz'i savaştan kurtarmak istediklerini ve kentten çekilmeyi kabul ettiklerini öne süren Buhayti, Islah Partisi'nin bu konuda anlaşmayı reddettiğini savundu.

Buhayti, "Savaş açtıklarında karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Islah Partisi büyük bir kayıp yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Islah Partisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

- TAİZ'DE TARAFLARDAN SEFERBERLİK ÇAĞRILARI

Yemen hükümetine bağlı Taiz Valisi Nebil Şemsan, perşembe günü orduyu desteklemek için genel seferberlik ilan etti.

Genel seferberliğin "yerel otorite, ordu, güvenlik güçleri, ekonomi, siyaset ve medyanın bir savaş durumuna geçmesi ve bu savaş için tüm insani ve maddi imkanlarının seferber edilmesi" anlamına geldiğini açıklayan Şemsan, kent sakinlerini ordunun yanında yer almaya çağırdı.

Husiler de salı günü Taiz'in batısında çatışma bölgelerine yakın olan El-Burc el-Garibe bölgesinde gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan sözde Husi hükümetine bağlı Taiz Valisi Selim Muglis, seferberlik çabalarının arttırılması, cephelere adam, para ve teçhizat sağlamak için halk hareketinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.