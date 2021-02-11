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Dünya

Husilerin bomba yüklü 3 İHA'sı düşürüldü

Suudi Arabistan son 24 saatte Husilerin bomba yüklü 3 İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 07:03
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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, son 24 saat içinde Husiler tarafından yollanan bomba yüklü 3 bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber kanalının koalisyonun açıklamasından aktardığı bilgide, Husilerin son olarak ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdikleri bomba yüklü insansız hava aracının da düşürüldüğü belirtildi.

Terörist Husi milislerinin 24 saat içinde üçüncü kez saldırı eyleminde bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıların sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Öte yandan İran destekli Husiler dün yaptığı açıklamada, 4 insansız hava aracının Ebha Havalimanı'ndaki savaş uçaklarına karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Söz konusu olaya ilişkin koalisyon güçleri ise daha önce Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan 2 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

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