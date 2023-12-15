İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0555
  • EURO
    31,892
  • ALTIN
    1909.01
  • BIST100
    7959.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husilerin füzesi Liberya bayraklı gemiyi hedef aldı! İsabet alan gemi alev aldı
Dünya

Husilerin füzesi Liberya bayraklı gemiyi hedef aldı! İsabet alan gemi alev aldı

ABD'li bir savunma yetkilisi ve özel istihbarat şirketi, Kızıldeniz'de, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgesinden atılan bir füzenin isabet ettiği Liberya bayraklı bir kargo gemisinin yandığını bildirdi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Husilerin füzesi Liberya bayraklı gemiyi hedef aldı! İsabet alan gemi alev aldı
ABONE OL

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li savunma yetkilileri ve özel istihbarat şirketi Ambrey, Kızıldeniz'de Liberya bayraklı bir gemiye Husilerin kontrolündeki bölgeden saldırı olduğunu belirtti. Füzenin isabet ettiği geminin yanmaya başladığı aktarıldı.

İran destekli Husilerden söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) da saldırıyı teyit etti.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

CENTCOM, bugün yaptığı açıklamada da dün sabah Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bayraklı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.