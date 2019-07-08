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Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemisine saldırı girişimi engellendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Kızıldeniz'deki bir ticaret gemisine yönelik saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, "Husi milislerin Kızıldeniz'in güneyindeki bir ticaret gemisini hedef alan terör saldırısı girişimi sabah saatlerinde koalisyon güçleri donanması tarafından engellendi." dedi. 
 
Maliki, muhtemel saldırının patlayıcı yüklü uzaktan kumanda edilen bir tekne vasıtasıyla planlandığını kaydetti.
 
Koalisyon güçlerinin uzaktan kumanda edilen tekneyi fark ettiği ve etkisiz hale getirdiğini aktaran Maliki, "İran tarafından desteklenen Husi milislerin uluslararası ticaret ve deniz yollarına yönelik tehdidi, tehlikeli bir terör eylemi." ifadesini kullandı.
 
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. 
 
- Yemen'deki iç savaş 
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.
 
Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin, Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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